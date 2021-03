Aiuto! Torna Greta. Il 19 marzo in piazza per il clima. Dei nuovi poveri chissenefrega… (Di sabato 13 marzo 2021) Tornano Greta e i suoi seguaci. Ragazzini allarmati dal buco dell’ozono. Pronti a mobilitarsi il 19 marzo per lo sciopero del clima del movimento Fridays for Future. Alla faccia del resto d’Italia che fa i conti con un altro semilockdown, in barba al virus, alle terapie intensive piene, alle scuole chiuse con i ragazzini in lacrime. A queste truppe tutto è consentito. L’assembramento per loro non è un problema, mentre lo diventa se vai al ristorante a cena. Greta e i suoi seguaci in tutte le piazze il 19 marzo: e il divieto di assembramenti? “Hanno già apparecchiato il loro ritorno nelle piazze di tutta la Terra, incluse quelle nostrane – scrive Libero – e si accingono ad incontrarsi il giorno della Festa del papà, ossia venerdì 19 marzo. Allo scopo di onorare la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 marzo 2021)noe i suoi seguaci. Ragazzini allarmati dal buco dell’ozono. Pronti a mobilitarsi il 19per lo sciopero deldel movimento Fridays for Future. Alla faccia del resto d’Italia che fa i conti con un altro semilockdown, in barba al virus, alle terapie intensive piene, alle scuole chiuse con i ragazzini in lacrime. A queste truppe tutto è consentito. L’assembramento per loro non è un problema, mentre lo diventa se vai al ristorante a cena.e i suoi seguaci in tutte le piazze il 19: e il divieto di assembramenti? “Hanno già apparecchiato il loro ritorno nelle piazze di tutta la Terra, incluse quelle nostrane – scrive Libero – e si accingono ad incontrarsi il giorno della Festa del papà, ossia venerdì 19. Allo scopo di onorare la ...

