Aggiornamento vaccini anti-Covid | quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia

Leggi su tpi

(Di sabato 13 marzo 2021)in: l’sulle13 marzo 2021 Il piano per la distribuzione e la somministrazione deiinprosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Ieri l’Aifa ha approvato il vaccino Johson & Johnson, le cuidovrebbero iniziare ad arrivare nel nostro Paese da metà aprile. Continua intanto la somministrazione degli altrigià approvati, ovvero Pfizer, Moderna e Astrazeneca. Qui l’sulledi vaccino ...