Afroamericana uccisa da agenti | Biden | ' Ora riforma della polizia'

Ad un anno dalla morte di Breonna Taylor, l'nella sua abitazione di Louisville dalla polizia, Joe Biden promette di impegnarsi per una riforma della polizia. 'La morte di Breonna Taylor è stata una tragedia, un colpo per la ...Lo twitta Joe Biden nell'anniversario della morte dell'Taylor,a Louisville nella sua abitazione dalla polizia. . - -Ad un anno dalla morte di Breonna Taylor, l'afroamericana uccisa nella sua abitazione di Louisville dalla polizia, Joe Biden promette di impegnarsi per una riforma della polizia. "La morte di Breonna ...NEW YORK, 13 MAR - "La morte di Breonna Taylor è stata una tragedia, un colpo per la sua famiglia, la sua comunità e l'America. Dobbiamo premere affinché una significativa riforma della polizia sia ap ...