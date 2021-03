Afghanistan | autobomba provoca 8 morti E gli Usa forse rinviano il ritiro

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar – Nella giornata di ieri l’è stato scosso da un violento attacco a una delle sue città principali: Herat. Una potenteè infatti esplosa alle 22 nei pressi della stazione di polizia, causando almeno 8e decine di feriti. Le fonti locali affermano che la portata della bomba è stata tale da danneggiare gravemente dozzine di edifici vicino al luogo dell’esplosione, caratterizzandosi quindi come uno degli attacchi più violenti degli ultimi mesi. L’attentato non è ancora stato rivendicato, le istituzioni accusano però i talebani. Zabihullah Mujahid – portavoce per la forza eversiva afghana – smentisce però il loro coinvolgimento. Condanne all’attacco sono arrivate dalle istituzioni locali, nazionali e anche dagli Stati Uniti d’America. Joe Biden ha infatti commentato l’evento annunciando un ...