Addio al "re del liscio" Raoul Casadei, Bonaccini: «Se ne va un personaggio straordinario»

Addio a Raul Casadei, il re del liscio. La notizia battuta dall'Ansa pochi minuti fa: "È morto, all'ospedale di Cesena, Raoul Casadei, musicista noto per essere il 're del liscio'. Casadei aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo all'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate ed è morto in mattinata".

Raoul Casadei è morto: il "re del liscio" aveva 83 anni

Non ce l'ha fatta Raoul Casadei a vincere la sua battaglia contro il Coronavirus. Dal 2 marzo scorso l'artista era ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena.

