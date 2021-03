Addio al ‘re del liscio’: è morto per Covid Raoul Casadei (Di sabato 13 marzo 2021) ROMA – Era ricoverato per Covid dal 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena, ma non ce l’ha fatta. Il ‘re del liscio’ Raoul Casadei è morto questa mattina. Un uomo che incarnava un territorio, la sua allegria, la voglia di divertirsi, il mare, la famiglia, l’amicizia e, va da sé, il liscio. Raoul Casadei era la Romagna. Nato a Gatteo, in Provincia di Forlì-Cesena, (non a caso) a Ferragosto del 1937, Raoul, musicista, compositore, frontman dell’Orchestra che portava e porta il suo cognome ha fatto ballare, mano nella mano, coppie di mezzo mondo. Sua la celeberrima “Ciao mare“, come pure “Simpatia” e canzoni che portano la romagnolità in tantissime balere negli anni Settanta come “Romagna e Sangiovese” o “Romagna Capitale“. Leggi su dire (Di sabato 13 marzo 2021) ROMA – Era ricoverato per Covid dal 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena, ma non ce l’ha fatta. Il ‘re del liscio’ Raoul Casadei è morto questa mattina. Un uomo che incarnava un territorio, la sua allegria, la voglia di divertirsi, il mare, la famiglia, l’amicizia e, va da sé, il liscio. Raoul Casadei era la Romagna. Nato a Gatteo, in Provincia di Forlì-Cesena, (non a caso) a Ferragosto del 1937, Raoul, musicista, compositore, frontman dell’Orchestra che portava e porta il suo cognome ha fatto ballare, mano nella mano, coppie di mezzo mondo. Sua la celeberrima “Ciao mare“, come pure “Simpatia” e canzoni che portano la romagnolità in tantissime balere negli anni Settanta come “Romagna e Sangiovese” o “Romagna Capitale“.

chetempochefa : Oggi #13marzo ci ha lasciato #RaoulCasadei, scomparso a 83 anni, dopo essere stato ricoverato per covid. Addio al r… - Adnkronos : ++ADDIO AL RE DEL LISCIO++ #RaoulCasadei morto a 83 anni per #Covid - RaiNews : Riconosciuto universalmente come il re del liscio, si trovava ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena dopo che l… - Saturnino69 : RT @chetempochefa: Oggi #13marzo ci ha lasciato #RaoulCasadei, scomparso a 83 anni, dopo essere stato ricoverato per covid. Addio al re del… - Loredan14024493 : RT @chetempochefa: Oggi #13marzo ci ha lasciato #RaoulCasadei, scomparso a 83 anni, dopo essere stato ricoverato per covid. Addio al re del… -

