Accordo Coni-Commissario emergenza Covid | lo sport diventa hub sociale

(Di sabato 13 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Loun hubper la campagna di vaccinazione. Il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, ha concordato colstraordinario all’-19, Generale Francesco Paolo Figliuolo, di mettere a disposizione la sua rete territoriale al servizio dei cittadini. Ogni Comitato Regionale – si legge in una nota – e ogni Delegazione Provinciale delindividueranno in tempi rapidi una struttura da adibire all’accoglienza delle persone che dovranno sottoporsi alla vaccinazione. Le atlete e gli atleti di ognuna delle Regione e delle Provincie faranno da testimonial di questo progetto che verrà realizzato con la collaborazione dei medici della Federazione Medicoiva Italiana, ...

Decisiva la fornitura di Johnson&Johnson, che da metà aprile dovrebbe consegnare 7,3 milioni di dosi nel secondo trimestre e complessivamente fino a 27 milioni di dosi in Italia ...Entro la fine di giugno è previsto l'arrivo di circa 52 milioni di dosi. Da metà aprile arriveranno le forniture J&J ...