Aborto, il Piemonte dà spazio alle associazioni ProVita. La sinistra va fuori di testa (Di sabato 13 marzo 2021) Reazioni furibonde, a sinistra, per la decisione della giunta di centrodestra della Regione Piemonte di dare spazio alle associazioni ProVita all’interno dei consultori, nell’ambito di un impegno per la prevenzione dell’Aborto. Sull’assessore che si è fatto promotore dell’iniziativa, Maurizio Marrone di FdI, è piovuto tutto il consueto repertorio di accuse e insulti del caso: «Misogino»; portatore di una «mentalità patriarcale»; «oscurantista»; sostenitore di «una furia ideologica, violenta e ipocrita». Tutte accuse che piuttosto, a ben vedere, si adattano perfettamente a chi le muove. La Regione promuove la tutela della vita Marrone, infatti, con il bando della Regione Piemonte che apre i consultori alle ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 marzo 2021) Reazioni furibonde, a, per la decisione della giunta di centrodestra della Regionedi dareall’interno dei consultori, nell’ambito di un impegno per la prevenzione dell’. Sull’assessore che si è fatto promotore dell’iniziativa, Maurizio Marrone di FdI, è piovuto tutto il consueto repertorio di accuse e insulti del caso: «Misogino»; portatore di una «mentalità patriarcale»; «oscurantista»; sostenitore di «una furia ideologica, violenta e ipocrita». Tutte accuse che piuttosto, a ben vedere, si adattano perfettamente a chi le muove. La Regione promuove la tutela della vita Marrone, infatti, con il bando della Regioneche apre i consultori...

