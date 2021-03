A Napoli donna uccisa dal marito con 12 coltellate I medici | «Brutalità inaudita»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 13 marzo 2021) Si chiamava Ornella Pinto, era di, aveva 39 anni. Il suo nome oggi allunga la lista delle donne uccise «per mano di chi aveva fatto loro credere di amarle», come ha detto l’8 marzo il capo dello Stato, Sergio Mattarella, citando una per una tutte le vittime di femminicidio nel 2021, fino a quella data. Ornella è stata accoltellata dal«con una», come hanno sottolineato i sanitari del Carderelli, che hanno cercato invano di salvarle la vita. Ornella è l’ennesimadal: Pinotto Iacomino di 43 anni, le ha inferto 12nella loro casa di. Laper una lite in famiglia Ornella Pinto era arrivata al ...