A Milano tanta gente in strada per shopping e aperitivo prima della zona rossa (Di sabato 13 marzo 2021) I milanesi si godono gli ultimi giorni di libertà prima che in città, come in tutta la Lombardia, scatti da lunedì la zona rossa per i contagi da Covid. Nel pomeriggio tante persone si sono riversate in centro per un po' di shopping nei negozi che da lunedì dovranno riabbassare le serrande. Tante persone hanno scelto di passeggiare e fare le ultime compere in corso Vittorio Emanuele e in piazza Duomo, oltre che in via Torino. Molti, soprattutto giovani, si sono invece ritrovati alla Darsena per l'aperitivo da asporto. La zona è presidiata dalle forze dell'ordine per evitare che si raduni una folla come è accaduto durante gli scorsi weekend. Le persone passeggiano sorseggiando i loro drink oppure si siedono in gruppi sulle gradinate che danno sullo specchio d'acqua.

gaiabarri : @HuffPostItalia Milano conta circa 1,4mil di abitanti. Per capire “tanta gente”per voi quant’è? - a42nno : RT @HuffPostItalia: A Milano tanta gente in strada per shopping e aperitivo prima della zona rossa - Ultron65 : RT @HuffPostItalia: A Milano tanta gente in strada per shopping e aperitivo prima della zona rossa - HuffPostItalia : A Milano tanta gente in strada per shopping e aperitivo prima della zona rossa - gattusdom : Che bello! Oggi tanta gente in giro a Milano per vedere direttamente quanta gente c’è in giro. Favoloso???????????????? -