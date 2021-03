Zona rossa per 11 regioni dal 15 marzo (Di venerdì 12 marzo 2021) Zona rossa per 11 regioni da lunedì 15 marzo, Zona arancione per 9 regioni. E’ la mappa dell’Italia sulla base dei dati relativi all’epidemia di coronavirus. Da lunedì, a quanto si apprende, l’Italia potrebbe avere questi colori: 11 regioni e Province autonome in Zona rossa (Bolzano, Trento, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto e Marche) e 9 regioni in Zona arancione (Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Toscana e Valle d’Aosta). La Sardegna dovrebbe rimanere in Zona bianca. I provvedimenti si inseriscono nel quadro caratterizzato dall’indice Rt in Italia a 1.16 secondo il report del monitoraggio ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021)per 11da lunedì 15arancione per 9. E’ la mappa dell’Italia sulla base dei dati relativi all’epidemia di coronavirus. Da lunedì, a quanto si apprende, l’Italia potrebbe avere questi colori: 11e Province autonome in(Bolzano, Trento, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto e Marche) e 9inarancione (Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Toscana e Valle d’Aosta). La Sardegna dovrebbe rimanere inbianca. I provvedimenti si inseriscono nel quadro caratterizzato dall’indice Rt in Italia a 1.16 secondo il report del monitoraggio ...

