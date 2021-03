Zona rossa, Italia divisa in due: dalla Lombardia alle Marche 12 regioni in rosso, c'è anche il Lazio (Di venerdì 12 marzo 2021) Le province autonome di Bolzano e Trento, la Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Marche. Sono queste - secondo quanto si... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 12 marzo 2021) Le province autonome di Bolzano e Trento, la Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,, Piemonte, Veneto, Toscana e. Sono queste - secondo quanto si...

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Chi va in zona rossa: oggi i nuovi colori delle regioni E saranno moltissime quelle che finiranno in zona rossa perché i dati della pandemia sono sempre più preoccupanti. Da lunedì 15 marzo quindi quasi tutta l'Italia sarà rossa e inoltre le rimanenti ...

La Lombardia si prepara alla zona rossa. Fontana: "Spero ultimo sacrificio..." Il virologo Fabrizio Pregliasco , direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, si sofferma sull'evoluzione dell'epidemia in Lombardia in attesa del passaggio in zona rossa , che avverrà ...

Coronavirus, come cambia la nostra vita in zona rossa la Repubblica Stefano Scaramelli: “Oggi alcune province saranno in zona rossa” “La decisione spetta al presidente della regione Toscana Giani, ma sicuramente 3 province saranno confermate in zona rossa, mi auguro non si debba arrivare a 5”, a dirlo Stefano Scaramelli, ...

Zona rossa: ipotesi di lockdown automatico nei week end dal 15 marzo Le nuove ipotesi relative alle restrizioni del prossimo DPCM in arrivo dal Governo Draghi parlano di una zona rossa automatica al superamento della soglia dei 250 casi su 100 mila abitanti in 7 gioni.

