Zona rossa da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile

Via libera dal Cdm al decreto legge con le nuove misure anti Covid: da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in Zona rossa. Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la Zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. Sarà comunque possibile spostarsi all'interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone. Le province autonome di Bolzano e Trento, la Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto Toscana e Marche sono – secondo quanto si apprende – le regioni che ...

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Lazio: Zingaretti, possibile zona rossa da lunedi' Roma, 12 mar Che il Lazio diventi zona rossa da lunedi' "e' possibile guardando i dati, e' forse la regione italiana che di piu' e' stata in zona gialla, pero' queste varianti sono molto invasive e pericolose, quindi sono giuste le ...

Covid: Bernini (Fi), subito congedi parentali e scostamento bilancio da 20 mld 'Le prossime settimane metteranno a dura prova milioni di famiglie, con quasi tutte le regioni in zona arancione o rossa e il ritorno a pieno regime della didattica a distanza". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, che aggiunge: "Per questo occorre ...

Coronavirus, come cambia la nostra vita in zona rossa la Repubblica Lombardia in zona rossa da lunedì, a Pasqua zona rossa in tutta Italia Da lunedì la Lombardia torna in zona rossa. Lo hanno confermato il ministro della Salute Roberto Speranza e il governatore della Regione, Attilio Fontana. I dati dei giorni scorsi andavano tutti in ...

Riapertura Scuole Puglia, asili nido riaperti a Bari e Taranto: Emiliano 3 giorni dopo corregge sé stesso Si cambia ancora sulla riapertura delle scuole in Puglia, asili nido riaperti sia in tutta la provincia di Bari sia in tutta la provincia di Taranto. Il governatore della Regione Puglia, Michele ...

