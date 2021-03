Zona rossa da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile (Di venerdì 12 marzo 2021) Via libera dal Cdm al decreto legge con le nuove misure anti Covid: da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in Zona rossa. Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la Zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. Sarà comunque possibile spostarsi all’interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone. Le province autonome di Bolzano e Trento, la Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto Toscana e Marche sono – secondo quanto si apprende – le regioni che ... Leggi su udine20 (Di venerdì 12 marzo 2021) Via libera dal Cdm al decreto legge con le nuove misure anti Covid: da15al 6le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in. Per le festività pasquali, dal 3 al 5, le misure previste per lasi applicheranno su tutto il territorio nazionale. Sarà comunque possibile spostarsi all’interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone. Le province autonome di Bolzano e Trento, la Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto Toscana e Marche sono – secondo quanto si apprende – le regioni che ...

Roma, rinviata la domenica ecologica del 14 marzo ...Campidoglio precisando che i provvedimenti sono stati adottati ieri in considerazione dell'aumento dei casi di Covid e in vista delle nuove restrizioni che da lunedì porteranno il Lazio in zona rossa.

Zona rossa e arancione: le differenze. Ecco cosa cambia da lunedì Da lunedì prossimo 15 marzo tutta l'Italia sarà o rossa o arancione . Quali sono le differenze tra le due zone? Cosa si può fare in zona arancione e zona rossa? Vediamolo in questa guida. Zona rossa: i negozi aperti Zona rossa: tutte le regole Visite Zona rossa. Le visite a parenti e amici sono vietate, tranne che dal 3 al 5 aprile in ambito ...

Stretta anti-Covid, cosa si può fare e cosa no in zona rossa e arancione Il Sole 24 ORE Zona rossa e arancione: le differenze. Ecco cosa cambia da lunedì Roma, 13 marzo 2021 - Da lunedì prossimo 15 marzo tutta l'Italia (ad eccezione della Sardegna che resta bianca) sarà o rossa o arancione (qui la mpappa dei nuovi colori aggiornata). Quali sono le ...

