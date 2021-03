Zona rossa da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile (Di venerdì 12 marzo 2021) Via libera dal Cdm al decreto legge con le nuove misure anti Covid: da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in Zona rossa. Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la Zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. Sarà comunque possibile spostarsi all’interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone. Le province autonome di Bolzano e Trento, la Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto Toscana e Marche sono – secondo quanto si apprende – le regioni che ... Leggi su udine20 (Di venerdì 12 marzo 2021) Via libera dal Cdm al decreto legge con le nuove misure anti Covid: da15al 6le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in. Per le festività pasquali, dal 3 al 5, le misure previste per lasi applicheranno su tutto il territorio nazionale. Sarà comunque possibile spostarsi all’interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone. Le province autonome di Bolzano e Trento, la Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto Toscana e Marche sono – secondo quanto si apprende – le regioni che ...

