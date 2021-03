Zona rossa, chiudono scuole e nidi. Chi ha diritto al bonus baby sitter o congedo (Di venerdì 12 marzo 2021) Se tutta l’Italia va verso la Zona rossa cosa succede a chi va a scuola? E soprattutto cosa succede ai genitori di chi va a scuola? Si può ricorrere al bonus baby-sitter o ai congedi? Da quando? Chi ne ha diritto? Facciamo chiarezza: chi è in Zona rossa dovrà tenere i figli a casa. Non ci saranno più lezioni in presenza per tutti gli alunni: dagli asili nido alle scuole superiori. E questa disposizione è valida fino al 6 aprile. Avere i figli a casa significa anche poter ricorrere ai ristori. Il Consiglio dei ministri ha dato il via via libera all’anticipo dei congedi parentali, in relazione alle nuove chiusure determinate dalla stretta Covid e dall’aumento delle zone rosse: congedi parentali al 50% per chi ha figli sotto i 14 anni ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Se tutta l’Italia va verso lacosa succede a chi va a scuola? E soprattutto cosa succede ai genitori di chi va a scuola? Si può ricorrere alo ai congedi? Da quando? Chi ne ha? Facciamo chiarezza: chi è indovrà tenere i figli a casa. Non ci saranno più lezioni in presenza per tutti gli alunni: dagli asili nido allesuperiori. E questa disposizione è valida fino al 6 aprile. Avere i figli a casa significa anche poter ricorrere ai ristori. Il Consiglio dei ministri ha dato il via via libera all’anticipo dei congedi parentali, in relazione alle nuove chiusure determinate dalla stretta Covid e dall’aumento delle zone rosse: congedi parentali al 50% per chi ha figli sotto i 14 anni ...

