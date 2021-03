Zona rossa, 12 regioni a rischio. Tutto chiuso dal 15 marzo (Pasqua compresa) (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar – Oggi molte regioni passeranno in Zona rossa – con il Lazio che rischia addirittura il doppio salto – e da lunedì quasi tutta l’Italia sarà in lockdown. Con il nuovo decreto – che spedisce in Zona rossa tutte le regioni con 250 casi settimanali ogni 100mila abitanti – sarà blindata pure la Pasqua, con il confinamento generale da sabato 3 a lunedì 5 aprile. Insomma, con la nuova stretta del governo Draghi non è più necessario imporre il lockdown nei fine settimana, come chiesto dagli esperti del Comitato tecnico scientifico. Infatti sarà sufficiente applicare i nuovi criteri per finire in Zona rossa e il lockdown sarà automatico. Rischiano la Zona rossa Lombardia, Piemonte, Veneto, Marche, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar – Oggi moltepasseranno in– con il Lazio che rischia addirittura il doppio salto – e da lunedì quasi tutta l’Italia sarà in lockdown. Con il nuovo decreto – che spedisce intutte lecon 250 casi settimanali ogni 100mila abitanti – sarà blindata pure la, con il confinamento generale da sabato 3 a lunedì 5 aprile. Insomma, con la nuova stretta del governo Draghi non è più necessario imporre il lockdown nei fine settimana, come chiesto dagli esperti del Comitato tecnico scientifico. Infatti sarà sufficiente applicare i nuovi criteri per finire ine il lockdown sarà automatico. Rischiano laLombardia, Piemonte, Veneto, Marche, ...

