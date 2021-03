Zona gialla sparisce, dal 15 marzo diventa zona arancione: regole (Di venerdì 12 marzo 2021) Non ci saranno più zone gialle, ma al massimo zone arancioni. È una delle strette più significative del dl anti-Covid che il governo si appresta a varare. “Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni i cui territori si collocano in zona gialla” si applicano “le misure” stabilite “per la zona arancione”. Ma vediamo cosa significa. Resta il coprifuoco con il divieto di circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Ci si potrà spostare invece all’interno del proprio Comune ma è raccomandato di evitare gli spostamenti non ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) Non ci saranno più zone gialle, ma al massimo zone arancioni. È una delle strette più significative del dl anti-Covid che il governo si appresta a varare. “Dal 15al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni i cui territori si collocano in” si applicano “le misure” stabilite “per la”. Ma vediamo cosa significa. Resta il coprifuoco con il divieto di circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Ci si potrà spostare invece all’interno del proprio Comune ma è raccomandato di evitare gli spostamenti non ...

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Quasi tutta Italia verso la zona rossa o arancione dal 15 marzo: solo 4 regioni nelle fasce basse. Le… - fattoquotidiano : Coronavirus, l’ultimo caso Lombardia: “In zona gialla una settimana più del dovuto, i dati non erano ancora consoli… - you_trend : ?? Per tutto il mese di febbraio la #Lombardia è stata in zona gialla. Se però con i dati aggiornati oggi ricalcolas… - Grandetornado2 : RT @IlPrimatoN: Zona rossa e #lockdown: tra le regioni che rischiano anche il Lazio, ora in zona gialla. Oggi il Cdm con il decreto per bli… - torel922 : @_Al_14 @cloudyrobs Zona gialla da lunedì non esiste più (non so che regione sei ma per avvisarti) -