Zona gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 15 marzo (Di venerdì 12 marzo 2021) Torna come ogni venerdì il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità sulla situazione legata alla pandemia di coronavirus in Italia e dunque la nuova ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza che distribuisce in base ai colori le regioni d’Italia. C’è però una novità: da lunedì 15 marzo con il nuovo decreto legge non esistono più le zone gialle, dunque troveremo in Zona bianca la Sardegna e gli altri territori smistati tra arancione e rossa. ecco di seguito l’elenco. LA nuova colorazione delle regioni BIANCA: Sardegna gialla: – arancione: Toscana, Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Provincia autonoma di ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Torna come ogni venerdì il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità sulla situazione legata alla pandemia di coronavirus in Italia e dunque laordinanza del ministro della salute Roberto Speranza che distribuisce in base ai colori led’Italia. C’è però una novità: da15con il nuovo decreto legge non esistono più le zone gialle, dunque troveremo inbianca la Sardegna e gli altri territori smistati tradi seguito l’elenco. LABIANCA: Sardegna: –: Toscana, Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Provincia autonoma di ...

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Quasi tutta Italia verso la zona rossa o arancione dal 15 marzo: solo 4 regioni nelle fasce basse. Le… - you_trend : ?? Per tutto il mese di febbraio la #Lombardia è stata in zona gialla. Se però con i dati aggiornati oggi ricalcolas… - Agenzia_Ansa : Folla sui Navigli a Milano. Bloccati i punti di accesso alla Darsena per evitare assembramenti dopo quanto accaduto… - ohneheart : RT @citrepiotta: 'oh no la zona rossa nn potrò più skopare ??????' RISPETTO PER CHI COME ME NON LO FACEVA NEMMENO IN ZONA GIALLA perfavore - poetoftin : RT @citrepiotta: 'oh no la zona rossa nn potrò più skopare ??????' RISPETTO PER CHI COME ME NON LO FACEVA NEMMENO IN ZONA GIALLA perfavore -