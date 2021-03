Zoff |  «Con Agnelli parlavamo spesso dei giocatori europei Maradona tra i tanti»

(Di venerdì 12 marzo 2021) Nello speciale dedicato all’avvocato, di cui ricorre il centenario della nascita, Tuttosport intervista Dino, ex storico portiere bianconero. Racconta cheera un vero innamorato del calcio e della Juventus e che a lui chiedeva degli altri. Voleva sapere tutto di loro. Soprattutto, uno di quelli su cui si informavaera. «Mi chiedeva in particolare dei calciatori: voleva sapere cosa pensassi di determinatidal momento che prima di arrivare alla Juventus io avevo già avuto un trascorso in Nazionale. E il suo interesse era perennemente genuino. Si può dire che l’Avvocato fosse non solamente un appassionato di calcio ma anche un profondo conoscitore, un intenditore. Di ...

... Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera, e Dino, per anni portiere della Juventus (...un'intervista tratta da un'inchiesta di Tg2 Dossier degli anni '70 sul rapporto della Fiatla ...Dino, come si spiega l'ennesima delusione europea della Juventus? 'Il risultato è quello che conta, ...l'arrivo di Ronaldo si pensava di arrivare più lontano, ma almeno quest'anno è una squadra ...Il 12 marzo 1921 a Torino nasceva Gianni Agnelli, come Giovanni, per tutti l'Avvocato. Nel centenario dalla nascita la Rai lo ricorda.Grande mobilitazione fra giornali, tv, web e social media per celebrare i 100 anni di Giovanni Agnelli. Con le Poste che hanno emesso un francobollo commemorativo. Si è iniziato ieri sera con la parte ...