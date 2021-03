Zingaretti: prossimo hub in studi cinematografici Cinecittà (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – “Quello di Fiumicino e’ uno dei 6 grandi hub vaccinali sparsi sul nostro territorio insieme al Palazzo dei Congressi di Fuksas, l’Auditorium di Renzo Piano, la centrale di Polizia a Tor Cervara, la Cecchignola, la Stazione Termini. Ne apriremo altri, il prossimo negli studi cinematografici di Cinecitta’”. Lo dice il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti durante la presentazione del Piano vaccinale per l’Italia a Fiumicino. Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – “Quello di Fiumicino e’ uno dei 6 grandi hub vaccinali sparsi sul nostro territorio insieme al Palazzo dei Congressi di Fuksas, l’Auditorium di Renzo Piano, la centrale di Polizia a Tor Cervara, la Cecchignola, la Stazione Termini. Ne apriremo altri, ilneglidi Cinecitta’”. Lo dice il presidente della Regione Lazio Nicoladurante la presentazione del Piano vaccinale per l’Italia a Fiumicino.

