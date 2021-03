Zidane su Ronaldo: “Grande affetto per Cristiano, però…” (Di venerdì 12 marzo 2021) Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, in conferenza stampa ha parlato di un ipotetico ritorno in Spagna di Cristiano Ronaldo: “Sapete tutti quello che rappresenta Cristiano per il Real, quello che ha fatto qui è magnifico, abbiamo tutti un Grande affetto per lui. Ora è un giocatore della Juve e sta facendo molto bene. Al momento non posso rispondere a questa domanda, non posso dire nulla. Si sentono e dicono tante cose, ma bisogna sempre aver rispetto”. Foto: sito ufficiale Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) Zinedine, tecnico del Real Madrid, in conferenza stampa ha parlato di un ipotetico ritorno in Spagna di: “Sapete tutti quello che rappresentaper il Real, quello che ha fatto qui è magnifico, abbiamo tutti unper lui. Ora è un giocatore della Juve e sta facendo molto bene. Al momento non posso rispondere a questa domanda, non posso dire nulla. Si sentono e dicono tante cose, ma bisogna sempre aver rispetto”. Foto: sito ufficiale Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

