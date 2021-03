Zaia e i “caregiver”, il presidente del Veneto sbaglia pronuncia e fa confusione in conferenza stampa: “Sono gli autisti di persone disabili” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha dimostrato di avere le idee un po’ confuse sul ruolo dei caregiver. Parlando in conferenza stampa delle categorie fragili con accesso prioritario alla campagna vaccinale anti-Covid, Zaia ha descritto i caregiver (termine inglese che Zaia ha pronunciato come cargiver) come “coloro che fanno da autisti alle persone non autosufficienti e ai disabili”. In realtà il termine anglosassone caregiver, entrato ormai nell’uso comune, non ha alcun legame con la parola car (“automobile” in inglese) e quindi con gli autisti, ma è composta dalla parole “care” e “giver”, e si riferisce a tutti i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Ildella RegioneLucaha dimostrato di avere le idee un po’ confuse sul ruolo dei. Parlando indelle categorie fragili con accesso prioritario alla campagna vaccinale anti-Covid,ha descritto i(termine inglese chehato come cargiver) come “coloro che fanno daallenon autosufficienti e ai”. In realtà il termine anglosassone, entrato ormai nell’uso comune, non ha alcun legame con la parola car (“automobile” in inglese) e quindi con gli, ma è composta dalla parole “care” e “giver”, e si riferisce a tutti i ...

