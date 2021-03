Waiting for the Barbarians: primo posto su Apple tv Italia (Di venerdì 12 marzo 2021) “Waiting for the Barbarians” prodotto da Iervolino Entertainment, è al primo posto tra i film più visti su Apple TV in Italia, afferma la società presieduta da Andrea Iervolino. Cast tecnico La pellicola, diretta da Ciro Guerra e scritta dall’autore premio Nobel J.M.Coetzee, che ha adattato la sceneggiatura del suo stesso romanzo, è stata presentata nel 2019 alla 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ed è stata inclusa sia da Variety che da IMDB tra i possibili film candidati ai premi Oscar 2020. Cast di Waiting for the Barbarians Il film è interpretato dal Premio Oscar Mark Rylance (Il Ponte delle Spie), dal candidato all’Oscar Johnny Depp (Pirati dei Caraibi, La Fabbrica di Cioccolato, Animali Fantastici e dove ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) “for the” prodotto da Iervolino Entertainment, è altra i film più visti suTV in, afferma la società presieduta da Andrea Iervolino. Cast tecnico La pellicola, diretta da Ciro Guerra e scritta dall’autore premio Nobel J.M.Coetzee, che ha adattato la sceneggiatura del suo stesso romanzo, è stata presentata nel 2019 alla 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ed è stata inclusa sia da Variety che da IMDB tra i possibili film candidati ai premi Oscar 2020. Cast difor theIl film è interpretato dal Premio Oscar Mark Rylance (Il Ponte delle Spie), dal candidato all’Oscar Johnny Depp (Pirati dei Caraibi, La Fabbrica di Cioccolato, Animali Fantastici e dove ...

