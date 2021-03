Volley | Coppa Italia femminile semifinali Conegliano e Novara | finale nel mirino Monza e Chieri per sovvertire il pronostico

(Di venerdì 12 marzo 2021) Caccia allaper le quattro squadre impegnate nella final four diin programma a Rimini domani e domenica. La semipiù “nobile” è quella in programma alle 18 tra la prima e la terza forza del campionato, l’Imocoe la Saugella. Le venete sono super favorite ma nelle ultime settimane hanno incontrato pure loro più di un ostacolo: prima il quarto di andata della Champions con il tie break risicatissimo di Scandicci e poi il quarto dimercoledì contro Busto con Egonu costretta agli straordinari (42 punti) per respingere l’assalto di Busto Arsizio. Dall’altra parte c’è la Saugellache unal’ha già conquistata ed è quella dellaCEV ...

Advertising

manuramirez2620 : RT @Federvolley: ?? #CoppaItalia SerieA1 femminile ???? @ImocoVolley - @VeroVolleyMonza e @IGOR_Volley - @76Chieri sono le semifinali. Nel w… - FuruchoLuiz : RT @Federvolley: ?? #CoppaItalia SerieA1 femminile ???? @ImocoVolley - @VeroVolleyMonza e @IGOR_Volley - @76Chieri sono le semifinali. Nel w… - zazoomblog : Volley l’Agnelli Tipiesse vola Sua la seconda Coppa Italia - #Volley #l’Agnelli #Tipiesse #seconda - sportface2016 : #Volley #FinalFour Coppa Italia, anche Lara #Lugli ospite della presentazione - NuovaScintilla : 11/3/21. Appuntamento d'eccezione per lo sport locale questa sera alle 20.30 su Rai Sport con la finale di Coppa It… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Coppa

... la IgorNovara, presieduta da Suor Giovanna Saporiti, ha chiuso al secondo posto della ...le fortissime della Fenerbahce Opet Istanbul e nel prossimo week disputerà la Final Four diItalia ...29 maggio " 2 giugno,Italia tennis Uisp " Una tre giorni di sfide tra campioni nazionali sui ...Un torneo di due giorni sui campi da tennis di Albarella 10/12 settembre " Torneo di beach-...SASSARI. Arriva il via libera della Federpallavolo anche per i campionati di serie D, Prima divisione e Under 12, bloccati perché, in base alle normative emanate dal governo per l’emergenza sanitaria, ...Archiviate le prime tre gare1, è già tempo di verdetti nei quarti dei playoff di Superlega. Domenica tre grandi appuntamenti da vivere in diretta su Eleven Sports, www.elevensports.it con due sfide c ...