Volley | Coppa Italia femminile Conegliano e Novara | finale nel mirino Monza e Chieri per sovvertire il pronostico

(Di venerdì 12 marzo 2021) Caccia allaper le quattro squadre impegnate nella final four diin programma a Rimini nel weekend. La semipiù “nobile” è quella in programma alle 18.00 tra la prima e la terza forza del campionato, l’Imocoe la Saugella. Le venete sono super favorite ma nelle ultime settimane hanno incontrato pure loro più di un ostacolo: prima il quarto di andata della Champions con il tie break risicatissimo contro Scandicci e poi il quarto dimercoledì contro Busto Arsizio, con Egonu costretta agli straordinari (42 punti) per respingere l’assalto delle Farfalle. Dall’altra parte c’è la Saugellache unal’ha già conquistata ed è quella della...

... la Igor Novara, presieduta da Suor Giovanna Saporiti, ha chiuso al secondo posto della ... le fortissime della Fenerbahce Opet Istanbul e nel prossimo week disputerà la Final Four di Coppa Italia ... L'assessore Brasini boccia la proposta di Federalberghi Riccione: "L'unica strada percorribile è incentivare la vaccinazione". Nel weekend la final four di Coppa Italia femminile di volley all'Rds sta ... Caccia alla finale per le quattro squadre impegnate nella final four di Coppa Italia in programma a Rimini domani e domenica. La semifinale più "nobile" è quella in programma alle 18 tra la prima e la ...