Vlachopoulos positivo | slitta la Coppa Italia

Un rinvio tira l'altro: è una stagione complicata, ma questo già si sapeva. Aggelos Vlachopoulos, nazionale greco che gioca nel Brescia, è positivo al coronavirus (asintomatico). Così l'Agenzia di Tutela della Salute ha messo in isolamento l'intera squadra di Sandro Bovo, col ...L'An Brescia non giocherà la gara del massimo campionato di pallanuoto in programma domani a Salerno. L'Ats di Brescia ha fermato... Scopri di più ...Con 4 giornate d'anticipo l'An Brescia conquista di fatto la qualificazione alla Final Eight di giugno ad Hannover, restando vetta,... Scopri di più ...