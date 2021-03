Virus in Campania. De Luca in diretta: “Situazione critica, siamo in guerra” (Di venerdì 12 marzo 2021) Come ogni venerdì il presidente della regione De Luca fa il punto della Situazione sull’emergenza CoronaVirus in Campania. Il governatore ha aperto la conferenza stampa annunciando la piena terza ondata in zona rossa, con quasi tutte le regioni che entreranno nella zona massima di restrizioni. De Luca in diretta “siamo in guerra”, ha dichiarato De Luca. “Una Situazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 12 marzo 2021) Come ogni venerdì il presidente della regione Defa il punto dellasull’emergenza Coronain. Il governatore ha aperto la conferenza stampa annunciando la piena terza ondata in zona rossa, con quasi tutte le regioni che entreranno nella zona massima di restrizioni. Deinin”, ha dichiarato De. “UnaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

casertaweb : Covid, il 19% degli italiani positivi al virus è residente in Campania - zazoomblog : Virus in Campania contagi in calo ma crescono ricoveri e terapie intensive - #Virus #Campania #contagi #crescono - maricape09 : Campania, nuova ordinanza: chiudono mercati all’aperto dell’ortofrutta, chiudono il lungomare, i parchi!! Mah! Dovr… - sscalcionapoli1 : Pregliasco: 'Le varianti danno al virus un vantaggio che tende ad amplificarsi in zone densamente abitate come la C… - marcoluci1 : RT @Tg1Rai: Il virus circola con grande rapidità, l'indice #Rt in Piemonte sale a 1.41, la Regione verso la #zonarossa. Altri territori, co… -