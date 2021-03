Villa Literno, il Covid uccide un’altra giovane: Iolanda muore a 34 anni (Di venerdì 12 marzo 2021) un’altra giovanissima vittima del Covid in questi giorni in Campania. Si chiama Iolanda Mele, era di Villa Literno e aveva solo 34 anni. Era ricoverata in terapia intensiva e le sue condizioni sono precipitate nel giro di poche ore. Il suo nome si aggiunge oggi a quello di Vincenzo Ferraro, il 23enne di Gragnano stroncato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 12 marzo 2021)giovanissima vittima delin questi giorni in Campania. Si chiamaMele, era die aveva solo 34. Era ricoverata in terapia intensiva e le sue condizioni sono precipitate nel giro di poche ore. Il suo nome si aggiunge oggi a quello di Vincenzo Ferraro, il 23enne di Gragnano stroncato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

