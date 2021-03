VIDEO | Zona rossa: ecco cosa si può fare e cosa è vietato (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – La nuova ordinanza del Governo ha stabilito che dal 15 marzo diventeranno zona rossa le due Province autonome di Trento e Bolzano, e le regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto e Marche. In questi territori saranno chiusi tutti i negozi tranne gli essenziali, saranno vietati gli spostamenti se non per motivi di lavoro e comprovata necessità e saranno chiuse le scuole che proseguiranno con le lezioni a distanza. Ecco cosa si può fare e cosa invece è vietato. Leggi su dire (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – La nuova ordinanza del Governo ha stabilito che dal 15 marzo diventeranno zona rossa le due Province autonome di Trento e Bolzano, e le regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto e Marche. In questi territori saranno chiusi tutti i negozi tranne gli essenziali, saranno vietati gli spostamenti se non per motivi di lavoro e comprovata necessità e saranno chiuse le scuole che proseguiranno con le lezioni a distanza. Ecco cosa si può fare e cosa invece è vietato.

