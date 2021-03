VIDEO Parigi-Nizza 2021, Primoz Roglic conquista la tappa e rafforza la maglia di leader della generale (Di venerdì 12 marzo 2021) La Parigi-Nizza ha visto oggi disputarsi la sesta delle otto frazioni in programma, la Brignoles-Biot, di 202.5 km: vittoria di tappa e primato in classifica generale rafforzato per lo sloveno Primoz Roglic. Di seguito gli highlights della frazione odierna. HIGHLIGHTS SESTA tappa Parigi-Nizza @rogla remporte sa 2ème victoire dans ce #ParisNice. Revivez le dernier kilomètre. @rogla claims his 2nd stage win in this #ParisNice. Relive the last kilometre.#ParisNice pic.twitter.com/FGhX9elKiJ — Paris-Nice (@ParisNice) March 12, 2021 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Laha visto oggi disputarsi la sesta delle otto frazioni in programma, la Brignoles-Biot, di 202.5 km: vittoria die primato in classificato per lo sloveno. Di seguito gli highlightsfrazione odierna. HIGHLIGHTS SESTA@rogla remporte sa 2ème victoire dans ce #ParisNice. Revivez le dernier kilomètre. @rogla claims his 2nd stage win in this #ParisNice. Relive the last kilometre.#ParisNice pic.twitter.com/FGhX9elKiJ — Paris-Nice (@ParisNice) March 12,Foto: LaPresse

Eurosport_IT : ?? Primož Roglic non fa sconti! ?? Grandissima gamba per lo sloveno, che si prende anche la sesta tappa della Parigi… - RaiSport : Segui la sesta tappa della Parigi-Nizza 202, 5 km da Brignolet a Biot #ciclismo #pariginizza Alle ? 15:15 su…