VIDEO MotoGP: Honda Team manager Puig: “Marquez tornerà al 100%” (Di venerdì 12 marzo 2021) Alberto Puig, Team manager di Honda, è ottimista per il ritorno di Marc Marquez. Lo spagnolo è convinto che il pluricampione iberico possa tornare al 100% nella stagione che ci apprestiamo a vivere. Il pilota di riferimento della casa giapponese si appresta a tornare in sella per l’evento di domenica 28 marzo, primo atto del calendario 2021. Ricordiamo che il nativo di Cervera è assente dal Mondiale dalla prima sfida del 2020 in seguito ad una rovinosa caduta in occasione del GP di Spagna di Jerez, Marquez non ha partecipato ai test di Losail di questi giorni per completare al meglio la lunghissima riabilitazione. Dopo il tentativo di gareggiare nel GP di Andalucia, lo spagnolo manca dal paddock del Motomondiale dallo scorso luglio. VIDEO, ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Albertodi, è ottimista per il ritorno di Marc. Lo spagnolo è convinto che il pluricampione iberico possa tornare alnella stagione che ci apprestiamo a vivere. Il pilota di riferimento della casa giapponese si appresta a tornare in sella per l’evento di domenica 28 marzo, primo atto del calendario 2021. Ricordiamo che il nativo di Cervera è assente dal Mondiale dalla prima sfida del 2020 in seguito ad una rovinosa caduta in occasione del GP di Spagna di Jerez,non ha partecipato ai test di Losail di questi giorni per completare al meglio la lunghissima riabilitazione. Dopo il tentativo di gareggiare nel GP di Andalucia, lo spagnolo manca dal paddock del Motomondiale dallo scorso luglio., ...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO MotoGP DIRETTA TEST MOTOGP 2021 LOSAIL/ Classifica: Petrucci 1°, ma hanno girato solo in 5 Purtroppo non ci sarà nemmeno una diretta streaming video per i test MotoGp di Losail, ma gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.

Test MotoGP: come funziona l'holeshot? Ecco quello dell'Aprilia RS - GP Dalla MTB alla MotoGP L'idea originaria, che prende spunto dal mondo delle MTB dove viene usato per ... Un chiaro esempio sul suo funzionamento lo vediamo nel video che Aleix Espargaro ha postato sui ...

VIDEO MotoGP, Test Losail 2021: progressi per Aprilia e Ducati OA Sport VIDEO MotoGP, Test Losail 2021: Yamaha e Ducati colpiscono, la Suzuki è sorniona e la Honda aspetta Marc Marquez Conclusi i test di Losail (Qatar) è tempo di bilanci in MotoGP. La Yamaha e la Ducati hanno fatto vedere le cose migliori. La Rossa ha varato un cambio generazionale importante e la coppia Jack Miller ...

Test MotoGP Qatar 2, Giorno 3: Petrucci nella tempesta L'ultima giornata dei test collettivi della MotoGP in Qatar è stata rovinata dall'arrivo di ... Dopo essere stato il primo a mettere un crono a referto, con le foto e i video della sabbia che ...

