VIDEO Luna Rossa-New Zealand 2-2, America’s Cup: rivivi le due regate di venerdì 12 marzo (Di venerdì 12 marzo 2021) Si è conclusa in parità anche la seconda giornata di regate all’America’s Cup 2021. Non si spezza l’equilibrio tra Luna Rossa e New Zealand che al termine delle prove odierne sono appaiate sul 2-2. Ancora una volta è stata determinante la fase di partenza. L’imbarcazione che è riuscita a prendere il comando in avvio ha tagliato il traguardo per prima. In gara-3 l’imbarcazione italiana ha sfruttato molto bene le proprie attitudini in condizioni di vento leggero. L’equipaggio guidato da James Spithill e Francesco Bruni dopo una battaglia abbastanza intensa in partenza, è giunta alla prima boa con 10” di vantaggio. Pian piano la situazione per il team azzurro si è messa sempre meglio con il distacco cresciuto fino ai 37” pagati da New Zealand al traguardo. I Kiwi nella seconda regata di ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Si è conclusa in parità anche la seconda giornata diall’Cup 2021. Non si spezza l’equilibrio trae Newche al termine delle prove odierne sono appaiate sul 2-2. Ancora una volta è stata determinante la fase di partenza. L’imbarcazione che è riuscita a prendere il comando in avvio ha tagliato il traguardo per prima. In gara-3 l’imbarcazione italiana ha sfruttato molto bene le proprie attitudini in condizioni di vento leggero. L’equipaggio guidato da James Spithill e Francesco Bruni dopo una battaglia abbastanza intensa in partenza, è giunta alla prima boa con 10” di vantaggio. Pian piano la situazione per il team azzurro si è messa sempre meglio con il distacco cresciuto fino ai 37” pagati da Newal traguardo. I Kiwi nella seconda regata di ...

Advertising

IlContiAndrea : Complimenti a #RoccoHunt che con 'A un paso de la luna', in duetto con Ana Mena, conquista la vetta della classific… - SanremoRai : Cosa diventa importante in una società dove il consumismo impera? Un luna park fittizio per nascondere problemi sot… - MarkoPo29447027 : RT @TheFlavorisGay: scene from QUATRO LUNA - JulioOc51258210 : RT @TheFlavorisGay: scene from QUATRO LUNA - assairx : RT @NSMBabe: Brazzers-Luna Star ??2 -