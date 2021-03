VIDEO Luna Rossa-New Zealand 2-1, America’s Cup: highlights e sintesi gara-3 (Di venerdì 12 marzo 2021) Seconda giornata di gare all’America’s Cup 2021 che si apre con un fantastico successo di Luna Rossa su New Zealand. L’imbarcazione italiana sfrutta benissimo le condizioni di vento leggero e dopo una partenza combattuta riesce a mettere la prua avanti. Come di consueto la gestione della regata da parte dell’equipaggio guidato da Francesco Bruni e James Spithill è esemplare tanto che dai 10” di vantaggio della prima boa il distacco si dilata sempre di più fino ai 37” finali. gara-3 ha dimostrato palesemente le caratteristiche tecniche di Luna Rossa che in condizioni di vento leggero riesce ad esprimersi al meglio. Anche in quella di oggi, così come ci hanno insegnato anche le scorse regate, è stata determinante la partenza. Andiamo a rivivere insieme le emozioni della ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Seconda giornata di gare all’Cup 2021 che si apre con un fantastico successo disu New. L’imbarcazione italiana sfrutta benissimo le condizioni di vento leggero e dopo una partenza combattuta riesce a mettere la prua avanti. Come di consueto la gestione della regata da parte dell’equipaggio guidato da Francesco Bruni e James Spithill è esemplare tanto che dai 10” di vantaggio della prima boa il distacco si dilata sempre di più fino ai 37” finali.-3 ha dimostrato palesemente le caratteristiche tecniche diche in condizioni di vento leggero riesce ad esprimersi al meglio. Anche in quella di oggi, così come ci hanno insegnato anche le scorse regate, è stata determinante la partenza. Andiamo a rivivere insieme le emozioni della ...

Advertising

IlContiAndrea : Complimenti a #RoccoHunt che con 'A un paso de la luna', in duetto con Ana Mena, conquista la vetta della classific… - SanremoRai : Cosa diventa importante in una società dove il consumismo impera? Un luna park fittizio per nascondere problemi sot… - weloveporn_12 : RT @NSMBabe: Brazzers-Luna Star ??1 - jakcolmenares2 : RT @TheFlavorisGay: scene from QUATRO LUNA - weloveporn_12 : RT @NSMBabe: Brazzers-Luna Star ??2 -