VIDEO Francesco Bruni sbaglia a schiacciare il pulsante dei foil: l’errore su Luna Rossa, le immagini frontali (Di venerdì 12 marzo 2021) Francesco Bruni ha commesso un errore durante la gara-4 della America’s Cup. Il timoniere, per sua stessa ammissione, ha sbagliato a schiacciare il pulsante di azionamento dei foil e c’è stato dunque problema di funzionamento nel sistema delle “ali” che permettono alla barca di volare sull’acqua. Il siciliano ha sbagliato in avvicinamento al gate-2, ovvero in prossimità della conclusione del primo tratto di poppa. Ne è susseguita una strambata difficoltosa e in quel punto Luna Rossa ha perso più di venti secondi nei confronti di Team New Zealand: il transito alle boe è avvenuto con 34” di distacco dai Kiwi, un divario irrecuperabile. La candida ammissione del ribattezzato Checco è giunta in conferenza stampa dopo le regate di questa ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021)ha commesso un errore durante la gara-4 della America’s Cup. Il timoniere, per sua stessa ammissione, hato aildi azionamento deie c’è stato dunque problema di funzionamento nel sistema delle “ali” che permettono alla barca di volare sull’acqua. Il siciliano hato in avvicinamento al gate-2, ovvero in prossimità della conclusione del primo tratto di poppa. Ne è susseguita una strambata difficoltosa e in quel puntoha perso più di venti secondi nei confronti di Team New Zealand: il transito alle boe è avvenuto con 34” di distacco dai Kiwi, un divario irrecuperabile. La candida ammissione del ribattezzato Checco è giunta in conferenza stampa dopo le regate di questa ...

Advertising

mannocchia : Stasera vi portiamo in Iraq, per raccontare il viaggio di Papa Francesco. E in Libano, con un documentario che at… - La7tv : #atlantide La giornalista Francesca Mannocchi racconta la visita di papa #Francesco a #Mosul attraverso toccanti im… - espressonline : La nostra @mannocchia è a Qaraqosh, in #Iraq . Qui domenica papa Francesco arriverà per una visita storica in una c… - Malvy34087444 : RT @ziaaLai: @ Tommaso anche stavolta, Francesco Oppini aveva ragione #tzvip - Negramante2 : RT @ziaaLai: @ Tommaso anche stavolta, Francesco Oppini aveva ragione #tzvip -