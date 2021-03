Victoria Cabello compie 46 anni: che fine ha fatto la conduttrice? (Di venerdì 12 marzo 2021) La conduttrice Victoria Cabello compie oggi 46 anni: scopriamo cosa fa oggi e quali sono i suoi progetti presenti e futuri. Proprio oggi 12 marzo 2021, la conduttrice Victoria Cabello compie 46 anni. Divenuta famosa tra i più giovani grazie alla conduzione di vari programmi su Mtv, Victoria ha continuato la sua ascesa nei consensi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 12 marzo 2021) Laoggi 46: scopriamo cosa fa oggi e quali sono i suoi progetti presenti e futuri. Proprio oggi 12 marzo 2021, la46. Divenuta famosa tra i più giovani grazie alla conduzione di vari programmi su Mtv,ha continuato la sua ascesa nei consensi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

occhio_notizie : Tanti auguri a Vittoria Cabello che oggi compie gli anni! #12marzo #accaddeoggi - mao59 : 12 marzo buon compleanno alla conduttrice e attrice Victoria Cabello ?????? “Io divido il mondo in persone che mi inte… - marcovr1986 : Certo che però un nuovo programma con Victoria Cabello noi ce lo meritiamo. - corsi_gabriele : RT @nove: L'importante è sdrammatizzare dai...???? Segui #DealWithIt ora in live sul NOVE @corsi_gabriele e Victoria Cabello https://t.co… - nove : L'importante è sdrammatizzare dai...???? Segui #DealWithIt ora in live sul NOVE @corsi_gabriele e Victoria Cabello -