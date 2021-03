Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 12 MARZOORE 19:35 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PENULTIMO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL GRA SUL QUALE DUE DISTINTI INCIDENTI ENTRAMBI IN CARREGGIATA INTERNA PROVOCANO CODE E DISAGI. IL PRIMO ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA MENTRE IL SECONDO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI VIA DELLA MAGLIANELLA NUOVAMENTE UN INCIDENTE SULLA VIA PONTINA CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE LATINA CODE IN USCITA DALLA CAPITALE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DI TOR CERVARA E SI RALLENTA SULLA FLAMINIA, TRA VIA CASSIA E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DALLA CAPITALE CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA NOMENTANA BIS ALL’ALTEZZA DI VIA DI SANTA LUCIA QUALCHE DISAGIO SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO ED IL COMUNE DI ALBANO ...