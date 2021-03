Via libera dell’Aifa al vaccino Johnson & Johnson. Può essere somministrato dai 18 anni in su. Per ora è l’unico a singola dose. L’Italia ne dovrebbe ricevere 7,3 milioni (Di venerdì 12 marzo 2021) L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato il via libera all’immissione in commercio e all’utilizzo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale al vaccino anti-Covid prodotto da Johnson & Johnson. Ieri il farmaco aveva ottenuto l’ok anche da parte dell’Ema (leggi l’articolo). Si tratta, dunque, del quarto vaccino approvato in Italia dopo quelli di Pfizer-BionTech, Moderna e AstraZeneca. Il vaccino Janssen, questo il nome del vaccino prodotto da Johnson & Johnson, è stato approvato per tutte le classi di età sopra i 18 anni ed è l’unico finora somministrabile in una sola ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato il viaall’immissione in commercio e all’utilizzo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale alanti-Covid prodotto da. Ieri il farmaco aveva ottenuto l’ok anche da parte dell’Ema (leggi l’articolo). Si tratta, dunque, del quartoapprovato in Italia dopo quelli di Pfizer-BionTech, Moderna e AstraZeneca. IlJanssen, questo il nome delprodotto da, è stato approvato per tutte le classi di età sopra i 18ed èfinora somministrabile in una sola ...

you_trend : ?? #BREAKING Via libera da parte di @EMA_News al #vaccino Johnson&Johnson per gli over 18: richiederà una sola dose… - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaccini: via libera dell'Ema a Johnson & Johnson #ANSA - mitgov : Via libera al commissariamento di 58 opere per un valore di 66 miliardi di euro. Il Ministro Giovannini: “Ora proce… - enricamaurizia : RT @Adnkronos: #Vaccino Johnson & Johnson, via libera dell'#Aifa - mafberla : RT @AStramezzi: Pfizer Moderna si sa hanno ridotto le consegne Johnson & Johnson ha avuto il via libera Astra-Zeneca (con AD indagato da… -