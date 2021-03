Via libera al vaccino monodose. ?Come funzione e cosa cambia adesso per l'Italia (Di venerdì 12 marzo 2021) Federico Garau Dopo l'approvazione dell'Ema ed il via libera dell'Oms l'Italia ha aperto le porte al siero prodotto da Janssen Anche l'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) ha dato la sua autorizzazione ad immettere in commercio e quindi inserire nell'ambito del Servizio sanitario nazionale il vaccino prodotto dalla Johnson & Johnson. La decisione arriva poche ore dopo che l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) aveva inserito il siero sviluppato da Janssen tra i rimedi ritenuti sicuri ed efficaci nella lotta contro il Coronavirus. Una scelta, quella dell'Oms, che fa seguito a sua volta all'autorizzazione al vaccino J&J data dalla Agenzia europea per i medicinali (Ema) nel corso della giornata di ieri. "Ogni nuovo strumento sicuro ed efficace contro il Covid-19 è un altro ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Federico Garau Dopo l'approvazione dell'Ema ed il viadell'Oms l'ha aperto le porte al siero prodotto da Janssen Anche l'Agenziana del farmaco (Aifa) ha dato la sua autorizzazione ad immettere in commercio e quindi inserire nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ilprodotto dalla Johnson & Johnson. La decisione arriva poche ore dopo che l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) aveva inserito il siero sviluppato da Janssen tra i rimedi ritenuti sicuri ed efficaci nella lotta contro il Coronavirus. Una scelta, quella dell'Oms, che fa seguito a sua volta all'autorizzazione alJ&J data dalla Agenzia europea per i medicinali (Ema) nel corso della giornata di ieri. "Ogni nuovo strumento sicuro ed efficace contro il Covid-19 è un altro ...

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Via libera da parte di @EMA_News al #vaccino Johnson&Johnson per gli over 18: richiederà una sola dose… - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaccini: via libera dell'Ema a Johnson & Johnson #ANSA - mitgov : Via libera al commissariamento di 58 opere per un valore di 66 miliardi di euro. Il Ministro Giovannini: “Ora proce… - infoitinterno : Via libera al nuovo Decreto. Pasqua zona rossa per tutti ma con visite consentite - mlpedo1 : RT @AStramezzi: Pfizer Moderna si sa hanno ridotto le consegne Johnson & Johnson ha avuto il via libera Astra-Zeneca (con AD indagato da… -