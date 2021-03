Via la parola “normale” dallo shampoo: “Non è inclusivo”. Unilever si piega al politicamente corretto (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar – Niente è al sicuro dal tritacarne del politicamente corretto, a partire da quel «normale» a cui il pensiero unico ha dichiarato guerra e che si impegna con ogni mezzo a disintegrare. A partire dalla parola stessa, «normale», che il bigottismo relativista, «inclusivo» e «per tutti» – tranne, appunto, per le persone «normali» – vorrebbe estirpare. Bigottismo che ha partita facile, avendo dalla sua i colossi multinazionali che da tempo hanno fiutato l’affare legato all’invasione globale del politicamente corretto. Unilever toglie la parola “normale” dagli shampoo E’ il caso del colosso Unilever, azienda titolare di oltre 400 marchi (tra cui Dove, Axe e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar – Niente è al sicuro dal tritacarne del, a partire da quel «» a cui il pensiero unico ha dichiarato guerra e che si impegna con ogni mezzo a disintegrare. A partire dallastessa, «», che il bigottismo relativista, «» e «per tutti» – tranne, appunto, per le persone «normali» – vorrebbe estirpare. Bigottismo che ha partita facile, avendo dalla sua i colossi multinazionali che da tempo hanno fiutato l’affare legato all’invasione globale deltoglie la” dagliE’ il caso del colosso, azienda titolare di oltre 400 marchi (tra cui Dove, Axe e ...

Mnesis4 : @edoruta Ma non capisco perché andar via? La tua parola ha diritto di cittadinanza! E fallo valere, soprattutto, fuori dal coro.... - WillyCoyote6 : RT @ProVitaFamiglia: ??VIA LA PAROLA 'NORMALE' DAGLI #SHAMPOO, PER UNILEVER È DISCRIMINATORIA... Leggi qui l'articolo sulla nuova assurda tr… - IdeawebTV : Scuole chiuse e ritorno della DAD. Alessandro Parola: “Non bisogna ricercare colpe, ma adottare misure adeguate”… - Giusi67006171 : @CarAlt62 Al giornalista due cosine le avrei chieste anche io,il suo andare via l’ho visto come”la meglio parola è… - carloponzano : @RobertoBurioni @NapoleoniPaolo Tra non molto quando sarà evidente le stronzate dette e attuate dai sostenitori dei… -