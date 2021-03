Verstappen sfreccia nella prima giornata di test in Bahrain

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 marzo 2021) SAKHIR () (ITALPRESS) – Si alza ufficialmente il sipario sul Mondiale 2021 di Formula Uno. Sul circuito di Sakhir, in, dove il 28 marzo si correrà il primo Gp della stagione, è andata in scena ladelle tre giornate di. E a far registrare il miglior tempo è stato Maxal volante della Red Bull: 1'30?674 per l'olandese con gomma gialla, che ha preceduto di 215 millesimi la McLaren di Lando Norris, in pista però con la hard. Terzo a 0?472 Esteban Ocon con la Alpine, a seguire Lance Stroll con la Aston Martin e quindi Carlos Sainz: in pista con la SF21 nel pomeriggio, lo spagnolo ha fatto il suo esordio in rosso firmando il quinto tempo di, a 1?245 da. Alle sue spalle un ottimo Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo. In ...