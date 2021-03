Verissimo super ospiti per la puntata del 13 marzo; da Ilary Blasi a Sabrina Ferilli (Di venerdì 12 marzo 2021) Sabato 13 marzo su Canale 5, alle ore 16.00, nuovo appuntamento con Verissimo. In esclusiva, Silvia Toffanin accoglierà Ilary Blasi, all’esordio alla conduzione della prossima edizione de “L’Isola dei famosi” su Canale 5. Ospite del talk show anche Sabrina Ferilli, protagonista, prossimamente su Canale 5, della fiction “Svegliati amore mio”. Il 12 marzo Gianni Agnelli avrebbe compiuto 100 anni. Per ricordare l’avvocato e, più in particolare, il … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 12 marzo 2021) Sabato 13su Canale 5, alle ore 16.00, nuovo appuntamento con. In esclusiva, Silvia Toffanin accoglierà, all’esordio alla conduzione della prossima edizione de “L’Isola dei famosi” su Canale 5. Ospite del talk show anche, protagonista, prossimamente su Canale 5, della fiction “Svegliati amore mio”. Il 12Gianni Agnelli avrebbe compiuto 100 anni. Per ricordare l’avvocato e, più in particolare, il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

sakhuramay : @ddia_x Verissimo io 5 anni così ma al contrario, io gemelli lui scorpione. Relazione malatissima è super tossica m… - _caughtinaIie : @sinceereIyme Verissimo!!! Vero che mi sono allontanata da bway Twitter (quindi non sono super affidabile) ma ho la… - SCML27 : @willy_signori verissimo. Poi mica Agnelli mete un fucile in fronte a gli altri presidenti. Non vedo tutti questi t… - aspettaaspetta : @1950Vittoria @ricpuglisi @AzzolinaLucia Verissimo, molto ignorante, pecore che seguono l'andazzo ma si danno arie da super... - signofthestylex : a me lou teasdale non è mai piaciuta, per niente, e questa ragazza ha lasciato un super commento e ha fatto benissi… -