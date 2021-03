“Venduta anche in Italia la carne brasiliana proveniente dalle terre incendiate da aziende fornitrici dei big del settore” (Di venerdì 12 marzo 2021) Un altro tassello sugli impatti legati alla produzione e al consumo di carne (ma anche della soia destinata principalmente a diventare mangime) sulle foreste del Sud America. Un sistema che coinvolge anche l’Italia, dato che arriva anche nel nostro Paese la carne brasiliana proveniente da aziende legate, direttamente e indirettamente, all’accaparramento delle terre e agli incendi in Pantanal, la zona umida più grande del mondo, che l’anno scorso si è ridotta di circa il 30% proprio a causa degli incendi. Dopo ‘Foreste al Macello’ (che ha svelato il legame nascosto tra la deforestazione del Gran Chaco e la produzione di carne esportata in Europa) e ‘Foreste al Macello II’, che ha denunciato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Un altro tassello sugli impatti legati alla produzione e al consumo di(madella soia destinata principalmente a diventare mangime) sulle foreste del Sud America. Un sistema che coinvolgel’, dato che arrivanel nostro Paese ladalegate, direttamente e indirettamente, all’accaparramento dellee agli incendi in Pantanal, la zona umida più grande del mondo, che l’anno scorso si è ridotta di circa il 30% proprio a causa degli incendi. Dopo ‘Foreste al Macello’ (che ha svelato il legame nascosto tra la deforestazione del Gran Chaco e la produzione diesportata in Europa) e ‘Foreste al Macello II’, che ha denunciato la ...

