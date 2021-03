Vela, Mondiali 470: Berta e Caruso in piena lotta per il podio. Marchesini/Festo al 2° posto nella mista (Di venerdì 12 marzo 2021) L’Italia continua ad essere protagonista ai Campionati Mondiali 2021 della classe 470 a Vilamoura. Elena Berta e Bianca Caruso confermano il terzo posto in classifica generale con 74 punti totali. Le azzurre dovranno cercare di recuperare 4 lunghezze alle neerlandesi Zegers/Berkhout (70) che sono in seconda posizione e ben 7 alle spagnole Mas Depares/Cantero Reina a quota 67 punti. Proseguono la loro scalata anche Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini che dopo le regate di oggi risalgono fino al sesto posto con 94 punti. Giornata non proprio positiva in campo maschile dove la coppia composta da Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò è scesa dal quinto al settimo posto nella generale con 92 punti. In testa gli svedesi Anton Dahlberg e Fredrik Bergstrom con 46 punti totali, ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) L’Italia continua ad essere protagonista ai Campionati2021 della classe 470 a Vilamoura. Elenae Biancaconfermano il terzoin classifica generale con 74 punti totali. Le azzurre dovranno cercare di recuperare 4 lunghezze alle neerlandesi Zegers/Berkhout (70) che sono in seconda posizione e ben 7 alle spagnole Mas Depares/Cantero Reina a quota 67 punti. Proseguono la loro scalata anche Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini che dopo le regate di oggi risalgono fino al sestocon 94 punti. Giornata non proprio positiva in campo maschile dove la coppia composta da Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò è scesa dal quinto al settimogenerale con 92 punti. In testa gli svedesi Anton Dahlberg e Fredrik Bergstrom con 46 punti totali, ...

