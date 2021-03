Vela: Max Procopio, 'America's Cup come finale dei 100 metri, testa a testa emozionante' (2) (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) - "La cosa interessante di queste barche è che, pur volando, non navigando più in maniera tradizionale, mantengono tutte le caratteristiche dei monoscafi. Alla fine, stanno su un foil, non sono più le linee dello scafo che comandano, ma si vede che c'è una barca che riesce a fare più prua dell'altra. Si sono quindi mantenute tutte le caratteristiche dei monoscafi che rendono affascinante il match race e si mantengono anche le tecniche del match race, accelerate di 3-4 volte in termini di velocità rispetto al passato. E' quindi un format destinato a durare. Qui si vede molto di più la regata rispetto ai catamarani. E' interessantissimo poi che New Zealand e Luna Rossa siano due barche completamente diverse. Quella dei kiwi sembra un catamarano con una parte rigida al posto della rete. Sono aerodinamicamente differenti eppure sono lì, testa a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) - "La cosa interessante di queste barche è che, pur volando, non navigando più in maniera tradizionale, mantengono tutte le caratteristiche dei monoscafi. Alla fine, stanno su un foil, non sono più le linee dello scafo che comandano, ma si vede che c'è una barca che riesce a fare più prua dell'altra. Si sono quindi mantenute tutte le caratteristiche dei monoscafi che rendono affascinante il match race e si mantengono anche le tecniche del match race, accelerate di 3-4 volte in termini di velocità rispetto al passato. E' quindi un format destinato a durare. Qui si vede molto di più la regata rispetto ai catamarani. E' interessantissimo poi che New Zealand e Luna Rossa siano due barche completamente diverse. Quella dei kiwi sembra un catamarano con una parte rigida al posto della rete. Sono aerodinamicamente differenti eppure sono lì,a ...

