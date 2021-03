Ve la ricordate Stefania Orlando da giovanissima? Che fisico! Capelli lunghissimi, le [FOTO] indimenticabili (Di venerdì 12 marzo 2021) Stefania Orlando è stata una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il pubblico della trasmissione si è innamorato di lei e della sua verve fin dalle prima puntate. Soprattutto la sua amicizia con Tommaso Zorzi ha molto colpito. I giovanissimi non sapranno che Orlando è una conduttrice che ha debuttato – come valletta … L'articolo Ve la ricordate Stefania Orlando da giovanissima? Che fisico! Capelli lunghissimi, le FOTO indimenticabili proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 12 marzo 2021)è stata una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il pubblico della trasmissione si è innamorato di lei e della sua verve fin dalle prima puntate. Soprattutto la sua amicizia con Tommaso Zorzi ha molto colpito. I giovanissimi non sapranno cheè una conduttrice che ha debuttato – come valletta … L'articolo Ve lada? Che, leproviene da Velvet Gossip.

Advertising

71_stefania : RT @marina101902: Ma voi ve lo ricordate Grisu’ il draghetto che voleva fare il pompiere ?????? - anitram149 : RT @AThisagio: ve lo ricordate quando Zenga una volta fuori dalla casa voleva fare con Stefania la cameretta per Margot? ???? #orlenga - AThisagio : ve lo ricordate quando Zenga una volta fuori dalla casa voleva fare con Stefania la cameretta per Margot? ???? #orlenga - lucia60061616 : Ma ricordate quando Tomaso litigò con Francesco e Stefania per paura di essere abbandonato? Ecco per me questo è il drama?? #tzvip - farfalladiferro : Vi ricordate quando Stefania aveva procurato una quasi ustione a Zenghin mettendogli la crema termoattiva sul petto… -