Valentina Vezzali sottosegretario allo sport | “Onorata per l’incarico | sfida importante”

(Di venerdì 12 marzo 2021) “Sono profondamenteperricevuto dal Presidente del Consiglio. Essere chiamata ad occuparmi di, cioè di quello che è il mio mondo e la famiglia dalla quale provengo, è per me unache affronterò con tanta umiltà e forte determinazione”. Queste le prime parole del nuovoalla presidenza del consiglio con delega, affidate a un post sui propri social una volta appresa la notizia della nomina: “Mi metterò da subito al servizio della comunitàiva del nostro Paese, ben consapevole che il momento che stiamo vivendo è, anche per il nostro mondo, particolarmente difficile e delicato. Mi riferisco soprattutto ...

Ora è ufficiale,è la nuova sottosegretaria allo sport. Il Consiglio dei Ministri ha proceduto poco fa alla sua nomina. La plurolimpionica del fioretto entrerà subito in carica. Non si tratta del ...In Aggiornamento: Nella giornata di oggiè stata nominata sottosegretaria allo sport dal Consiglio dei Ministri. Questo il messaggio del presidente federale Giuseppe Manfredi: " A nome della Federazione Italiana Pallavolo ...Roma, 12 mar. (Adnkronos) - “Sono profondamente onorata per l'incarico ricevuto dal Presidente del Consiglio. Essere chiamata ad occuparmi di sport, ...L'ex schermitrice 47enne, vincitrice di sei ori olimpici nel fioretto, è stata nominata dal Consiglio dei Ministri ...