Valentina Vezzali sottosegretario allo Sport | dalla gaffe col Cav al record d’assenze alla Camera video

(Di venerdì 12 marzo 2021) La buona notizia è che loha finalmente un suo punto di riferimento al governo., olimpionica di scherma e già parlamentare di Scelta Civica, è il nuovodel governo Draghi. Se si considera il suo predecessore, laparte avvantaggiata. Come è risaputo, Vincenzo Spadafora aveva candidamente ammesso di ignorare il settore fino al momento dell’incarico nel governo Conte. Dire quindi che l’esponente grillino non fosse amato dal Coni e dalle federazioniive è un eufemismo. Quandodisse a Berlusconi: “Io da lei mi farei toccare” Lahasua il palmaresivo. Molto meno convincente, invece, il curriculum ...

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomina dinuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport. Già deputata con Scelta Civica,è stata una delle più grandi schermitrici della storia con sei ori ...ROMA -è il nuovo sottosegretario allo Sport, nominata oggi dal Consiglio dei ministri. Il nome dell'ex schermitrice ed ex deputata (eletta nella scorsa legislatura con Scelta Civica e ...Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, a quanto si apprende, alla nomina di Valentina Vezzali nuova sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega ...Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomina di Valentina Vezzali nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport. 47enne di Jesi, la Vezzali è stata una delle ...