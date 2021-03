Valentina Vezzali sottosegretario allo Sport

(Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) –è il nuovocon delega. Dopo settimane di incertezza, il capo del Governo Mario Draghi ha deciso di affidare la complicata gestione del mondoivo all’ex schermidrice, sei volte d’oro ai Giochi Olimpici, un’infinità di medaglie mondiali ed europee in bacheca e un’esperienza politica alle spalle. Nata nel giorno di San Valentino del 1974 a Jesi, culla del fioretto tricolore,è l’atleta più vincente di sempre nella disciplina, la donna con più medaglie nella scherma e con più ori nella storia delloitaliano insieme a Edoardo Mangiarotti e Nedo Nadi. Con 16 titoli mondiali, 13 europei, cinque Universiadi, due trionfi ai Giochi del Mediterraneo e ben 11 Coppe del mondo con ...

è stata nominata sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, con delega allo Sport. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi. Ex parlamentare di Scelta civica, nella sua carriera ha vinto nove medaglie.