Valentina Vezzali Sottosegretaria allo Sport | ufficiale la nomina

(Di venerdì 12 marzo 2021) Con laarrivata proprio questa mattina, e ratificata dal Consiglio dei Ministri,è stata individuata ufficialmente quale nuovanel Governo presieduto da Mario Draghi. Già paventato nei giorni scorsi, l’inserimento della tre volte campionessa olimpica (Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008) nel fioretto individuale sarà immediato, con diverse grane da risolvere: in zona rossa, infatti, da lunedì ci sarà una fetta molto consistente d’Italia, con la necessità di dare agli enti di promozione prospettive chiare in termini di organizzazione degli eventi di carattere nazionale, possibilità ad ora concessa solo alle federazioni. Così Vito Cozzoli, presidente die Salute: “Il mondo dello, travolto ...

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Draghi scova la sottosegretaria allo Sport che fa contento Malagò: è Valentina Vezzali, berlusc… - fattoquotidiano : Draghi scova la sottosegretaria allo Sport che fa contento Malagò: è Valentina Vezzali, berlusconiana e poi montian… - fattoquotidiano : Valentina Vezzali sottosegretaria allo Sport: dal teatrino con B. all’elezione con Monti, storia (e polemiche) dell… - tuttocampo : I complimenti di Malagò sulla nomina di Valentina Vezzali come Sottosegretario dello sport - Teti_Nereide : RT @Virus1979C: Ufficiale Cdm, la nota assenteista Valentina Vezzali sottosegretaria allo Sport. #governodeipeggiori -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Vezzali

E' una vita piena quella di, jesina, fiorettista e mamma vincente. A 47 anni, la donna più medagliata di tutto lo sport azzurro può i dire di aver vissuto tante vite, per lo più di ...è stata nominata sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, con delega allo Sport. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi....ROMA - Valentina Vezzali è nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomina. L'ufficializzazione, in una nota, ...L'ex campionessa di fioretto Valentina Vezzali è la nuova sottosegretaria di Stato con delega allo sport. Lo hanno ufficializzato, in una nota, le deputate e i deputati del MoVimento ...